HERRIEDEN. (1558) Über das vergangene Wochenende (23.12.2022 – 25.12.2022) brauchten Unbekannte an einer Schule in Herrieden (Lkrs. Ansbach) mehrere Graffiti an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von Freitag- bis Sonntagnachmittag beschmierten die bislang unbekannten Täter die Mauern der Schule im Steinweg großflächig mit mehreren Schriftzügen. Der entstandene Sachschaden dürfte im Bereich von mehreren hundert Euro liegen.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.



Erstellt durch: Marc Siegl