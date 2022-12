REGENSBURG. Am Nachmittag des 27. Dezember 2022 kam es zum Raub der Handtasche einer 87-jährigen Regensburgerin. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Die Seniorin befand sich an einer Hauseingangstüre in der Burgunderstraße, als ein bislang noch unbekannter Täter an die über die Schulter der 87-Jährigen gehängte Handtasche griff, um diese an sich zu nehmen. Die Seniorin leistete Gegenwehr, es gelang dem Mann dann aber schließlich doch, die Handtasche mitzunehmen und davonzulaufen. Die Frau blieb unverletzt.

Eine von der Polizei sofort eingeleitete Suche nach dem Verdächtigen mit mehreren Streifen, auch unter Einsatz eines Personensuchhundes, führte bislang nicht zum Erfolg.

Der Gesuchte wurde als circa 1,80 m groß, schlank, etwa 30 Jahre alt, mit dunkler Gesichtshaut beschrieben und soll dunkel bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, melden Sie sich bitte unter 0941/506-2888.