BAYREUTH. Am Sonntagmorgen brachen Unbekannte in das Bayreuther Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium ein und stahlen Bargeld und Mobiltelefone aus dem Sekretariat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Sonntag, den 25. Dezember, zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr, drangen die Einbrecher durch ein Fenster in die Schule ein und verschafften sich gewaltsam Zugang zum Sekretariat. Sie verwüsteten den Raum und entnahmen Bargeld und Mobiltelefone. Die Diebe hinterließen einen Entwendungsschaden im mittleren dreistelligen Bereich und einen Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Wer hat am Sonntagmorgen zwischen 2.30 Uhr und 3.30 Uhr verdächtige Personen oder andere Auffälligkeiten im Bereich des Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasiums in der Königsallee in Bayreuth bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.