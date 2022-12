KIEFERSFELDEN, Lkr. ROSENHEIM. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A93 kurz vor dem Grenzübergang nach Kufstein verunglückte am Mittwochmorgen, 28.12.2022, eine vierköpfige Familie aus dem Landkreis Erding. Das Fahrzeug der Familie war aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen Bäume geprallt. Für den 44-jährigen Familienvater kam jede Hilfe zu spät, er erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Beamte der Verkehrspolizei Rosenheim nahmen die Ermittlungen zum Unfallhergang auf.

Am Mittwochmorgen, 28.12.2022, gegen 09:00 Uhr kam ein Tesla, besetzt mit einer vierköpfigen Familie aus dem Landkreis Erding, an der Anschlussstelle Oberaudorf aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindlichen Bäume. Dadurch wurde das Fahrzeug stark deformiert und der Fahrer eingeklemmt. Der 44-jährige Familienvater wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach München geflogen, wo er leider verstarb. Der 10-jährige Sohn wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auch die Mutter und der vierjährige Sohn wurden leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 50.000 Euro.

Von der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Während der Unfallaufnahme musste die Ausfahrt der Anschlussstelle Oberaudorf gesperrt werden. Dadurch kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr konnte auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Vor Ort befanden sich Rettungsdienst, Feuerwehr, Autobahnmeisterei und die Verkehrspolizei Rosenheim, die nun die Ermittlungen zum Unfallhergang führen.