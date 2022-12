2029. Raub eines Mobiltelefons – Mittersendling

Am Samstag, 24.12.2022, gegen 13:15 Uhr, suchte ein 75-Jähriger mit Wohnsitz in München eine öffentliche Toilette in der U-Bahnstation Brudermühlstraße auf.

Dort stellte sich eine unbekannte männliche Person zu dem 75-Jährigen. Unvermittelt schlug der Täter dem 75-Jährigen in den Magen, woraufhin der Senior zu Boden fiel. Der Täter entwendete daraufhin das Mobiltelefon des 75-Jährigen und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Erst einige Zeit später am selben Tag verständigte der 75-Jährige die Polizei.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, sprach deutsch mit ausländischem Akzent; trug einen dunklen Anorak und eine Jeanshose

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich U-Bahnhof Brudermühlstraße, Brudermühlstraße und Thalkirchner Straße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2030. Raub einer Handtasche – Laim

Am Sonntag, 25.12.2022, gegen 21:50 Uhr, befand sich eine 80-Jährige mit Wohnsitz in München im Bereich der Veit-Stoß-Straße. Sie wurde dort von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Bargeld gefragt. Als die 80-Jährige die Herausgabe ablehnte, griff der Täter an die Handtasche. Die 80-Jährige wehrte sich und wurde daraufhin vom Täter geschubst. Der Täter nahm daraufhin die Handtasche an sich und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ein vorbeikommender Passant verständigte die Polizei. Im Rahmen einer Sofortfahndung mit mehreren Streifen konnte keine verdächtige Person mehr angetroffen werden.

Die 80-Jährige verletzte sich bei dem Sturz und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Wert der erlangten Beute beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß; er war dunkel bekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Fürstenrieder Straße, Veit-Stoß-Straße und Agnes-Bernauer-Straße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2031. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt – Isarvorstadt

Am Dienstag, 27.12.2022, gegen 19:45 Uhr, fuhr eine 59-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Dacia Pkw auf der Thalkirchner Straße stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kymco Kraftrad hinter der 59-Jährigen auf der Thalkirchner Straße.

Die 59-Jährige wollte nach links in einen freien Parkplatz abbiegen. Sie hielt dazu kurz an und während dessen versuchte der 61-Jährige den Pkw zu überholen. Im selben Moment setzte die 59-Jährige zum Abbiegevorgang an und es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der 61-Jährige kam dabei mit dem Kraftrad zu Sturz und verletzte sich. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 59-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2032. Organisierter Callcenterbetrug; falsche Polizeibeamte – Harlaching

Am Dienstag, 27.12.2022, gegen 14:00 Uhr, erhielt eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München einen Telefonanruf von einem angeblichen Kriminalbeamten. Die unbekannte männliche Person erklärte der Seniorin, dass eine kriminelle Bande zusammen mit einem Bankmitarbeiter diverse Bankschließfächer plündern würden. Die über 80-Jährige wurde daraufhin von dem Täter angehalten ihr eigenes Bankschließfach zu räumen und den Inhalt vor ihre Wohnungstür zu stellen. Ein weiterer angeblicher Polizist würde die Wertsachen dann abholen und für sie sicher verwahren.

Die über 80-Jährige fuhr daraufhin zu ihrer Bank und leerte ihr Schließfach. Den Inhalt legte sie anschließend in einer Tüte verpackt vor die Haustür. Die Wertsachen im Wert von mehreren Zehntausend Euro wurden von einer unbekannten Person abgeholt. Als sich keiner mehr von den angeblichen Polizeibeamten bei der Seniorin meldete und wie vorher vereinbart die Wertsachen wieder zurückbrachte, wurde die über 80-Jährige misstrauisch und verständigte am Abend die Polizei.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Vintschgauer Straße, Säbener Straße und Karneidplatz (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass diese deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Beachten Sie vor allem:



Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

2033. Verbotenes Kraftfahrzeugrennen – Maxvorstadt

Am Montag, 26.12.2022, gegen 02:50 Uhr, fuhr eine Streife der Münchner Verkehrspolizei auf der Ludwigsstraße stadteinwärts. Auf Höhe der Schellingstraße kamen der Streife zwei hochmotorisierte Mercedes Pkw entgegen, welche durch überlaute Motorengeräusche auffielen. Die Beamten entschieden sich daraufhin die beiden Fahrzeuge zu kontrollieren.

Dafür wendete die Streife und fuhr hinter den beiden Fahrzeugen die Ludwigsstraße nun in stadtauswärtiger Richtung hinterher. An der Kreuzung zur Schellingstraße fuhren beide Fahrzeugführer bei Umschalten der Ampel stark beschleunigend los. Am Siegestor schnitten beide Fahrzeugführer zudem die Kurve, um die Fahrzeuge auf der Fahrbahn halten zu können. Auf Höhe der Georgenstraße konnten beide Fahrzeuge schließlich angehalten werden.

Bei den Fahrern handelt es sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz in München und einen 26-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt. Die jeweiligen Beifahrer konnten daraufhin mit den Fahrzeugen die Fahrt fortsetzen.

Die Münchner Verkehrspolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die das illegale Straßenrennen am Montag, 26.12.2022, gegen 02:50 Uhr in der Ludwig-/Leopoldstraße wahrgenommen haben oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsüberwachung unter der Telefonnummer 089/49 051 - 0 zu melden.

2034. Zurückliegende Diebstähle durch DNA-Treffer geklärt – Moosach

Im Zeitraum von Donnerstag, 14.04.2022, 21:30 Uhr, bis Freitag, 15.04.2022, 09:30 Uhr, wurden im Bereich der Gneisenaustraße von insgesamt zehn hochwertigen Pkws die Spiegelgläser der Außenspiegel entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Die Ermittlungen wurden hier durch die Münchner Kriminalpolizei übernommen. Ebenso wurde akribische Spurensicherung an den Fahrzeugen durchgeführt. Das sichergestellte Spurenmaterial wurde zur Auswertung an das Bayerische Landeskriminalamt geschickt.

Im Zuge der Auswertung konnte das Material einem 35-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland zugeordnet werden.

Der 35-Jährige befindet sich momentan wegen einer Haftstrafe aus einem anderen Verfahren in einer Justizvollzugsanstalt in Sachsen.