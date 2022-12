WÜRZBURG/INNENSTADT. In der Nacht zu Dienstag drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Restaurant ein und entwendete das Wechselgeld aus den Registrierkassen. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen der Tat.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster auf der Gebäuderückseite eines Restaurants in der Schustergasse in das Lokal ein und machte sich an den Registrierkassen zu schaffen. Es ist davon auszugehen, dass sich der Einbrecher über ein Parkdeck aus Richtung Schenkhof an das Gebäude angenähert hat. Mit dem Wechselgeld aus den Kassen trat der Unbekannte im Anschluss wieder seine Flucht an. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, der den Entwendungsschaden deutlich übersteigt.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.