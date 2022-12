HOF. Am Dienstagnachmittag stahl eine Unbekannte den Rucksack einer Kundin, die diesen im Bereich des Informationsschalters eines Verbrauchermarktes kurz abgelegt hatte. Die Eigentümerin bemerkte den Diebstahl und verfolgte die Täterin bis auf den Parkplatz. Dort kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstag gegen 15.30 Uhr kam es zu dem Diebstahl des Rucksackes. Als das Opfer die Diebin auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Hans-Böckler-Straße zu Rede stellte, schlug diese der Frau zweimal ins Gesicht. Dennoch gelang es der 25-Jährigen ihren Rucksack wieder an sich zu nehmen. Die Täterin konnte unerkannt flüchten. Die angegangene Dame wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Eine von der Polizeieinsatzzentrale umgehend eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenbesatzungen verlief bislang ergebnislos. Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Hof ermittelt nun.

Zeugen, die Dienstagnachmittag den Vorfall im Bereich des Parkplatzes des Verbrauchermarktes in der Hans-Böckler-Straße in Hof beobachtet haben und/oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kripo Hof zu melden.