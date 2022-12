NÜRNBERG. (1554) Am Dienstagnachmittag (27.12.2022) fuhr im Nürnberger Stadtteil Worzeldorf ein Pkw auf einen haltenden Linienbus auf und verursachte hierdurch einen Verkehrsunfall. Bei dem Fahrzeugführer wurden Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum festgestellt.



Gegen 13:15 Uhr befuhr ein 39 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf die Straße „An der Radrunde“ in Richtung der Hauptstraße.

Auf Höhe der Zufahrt zur Gustav-Zindel-Straße fuhr er auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand haltenden Linienbus auf. Dieser stand an der dortigen Bushaltestelle um Fahrgäste ein- beziehungsweise aussteigen zu lassen.

Durch den Zusammenstoß entstand am VW des 39-Jährigen Sachschaden in Höhe von geschätzt 5.000 Euro. Am Bus entstanden Schäden von circa 10.000 Euro. Personen wurden durch den Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem reagierte ein bei dem Mann durchgeführter Drogenschnelltest positiv, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Auswertung der Blutprobe dauert an. Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 39 Jahre alte Fahrzeugführer muss sich nun unter anderem aufgrund des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt