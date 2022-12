NIEDERBAYERN. Nachdem 2020 und 2021 der Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten war, startet diese Woche der Einzelhandel mit dem Verkauf von Feuerwerkskörpern der Kategorie F 2, also Raketen und Böller. Das Polizeipräsidium Niederbayern möchte in diesem Zusammenhang auf die unterschiedlichsten Gefahren beim „Böllern“ hinweisen und bittet um Beachtung einiger Verhaltensregeln. Erst kürzlich kam es im Landkreis Dingolfing-Landau zu einem schweren Unfall mit einem Böller.

Mitte Dezember hat sich ein 14-Jähriger aus Frontenhausen, LKR. Dingolfing-Landau eine schwere Handverletzung zugezogen, nachdem er einen Böller, der zunächst nicht zündete in die Hand nahm und schließlich explodierte. Hierbei zog sich der Jugendliche eine schwere Handverletzung zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. In der Rittsteiger Straße in Passau haben Unbekannte am zweiten Weihnachtsfeiertag vermutlich mit einem Böller einen Zigarettenautomat gesprengt und dabei enormen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht.

Wer darf Feuerwerkskörper kaufen und erwerben ?

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 1, sog. Kleinstfeuerwerk (Wunderkerzen, Knallerbsen), dürfen von Personen ab dem 12. Lebensjahr erworben und verwendet werden.

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2, sog. Kleinfeuerwerk (handelsübliche Feuerwerkskörper für Silvester, z. B. Raketen, Fontänen, Böller), sind frei ab 18 Jahren.

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorien 3 und 4 sind professionellen Pyrotechnikern vorbehalten und können von Privatkunden nicht erworben werden.

Wann dürfen Feuerwerkskörper gekauft werden ?

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 1 dürfen ganzjährig verkauft werden.

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen an Privatpersonen nur vom 29.12. bis zum 31.12. verkauft werden. Ist einer der Tage vom 29. Dezember bis 31. Dezember ein Sonntag, ist der Verkauf bereits ab 28. Dezember zulässig.

Was muss beim Kauf beachtet werden ?

Achten Sie darauf, nur geprüfte Feuerwerkskörper zu kaufen. Die wichtigsten Merkmale sind das CE-Kennzeichen, sowie eine vierstellige Kennnummer einer anerkannten Prüfstelle (Beispiel CE 0589: geprüft von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung)

Gewarnt wird insbesondere vor der „Einfuhr“ von Feuerwerkskörpern aus dem Ausland. Bei der Einfuhr von pyrotechnischen Gegenständen ohne CE-Kennzeichnung stehen die Begehung von Ordnungswidrigkeiten bzw. Straftatbeständen im Raum. Zudem kann es beim Umgang mit ungeprüften Feuerwerkskörper zu Unfällen kommen, wobei hier oftmals Verletzungen an Hand, Augen und Ohren die Folge sein können.

Feuerwerkskörper können auch online erworben werden: Achten Sie hier ebenfalls auf entsprechende Kennzeichnungen und kaufen Sie keine „Billig-Produkte“ von dubiosen Anbietern.

Was ist beim Abbrennen zu beachten ? Achten Sie auf mögliche Beschränkungen der Stadt- und Gemeindeverwaltungen!

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 1 dürfen ganzjährig abgebrannt werden.

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 dürfen ausschließlich am 31. Dezember und am 01. Januar abgebrannt werden. Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, sowie Kinder- und Altenheimen, ist verboten.

Über besondere örtliche Beschränkungen können Sie sich bei der zuständigen Stadt- oder Gemeindeverwaltung informieren.

Sonstige Hinweise zum Umgang mit Feuerwerkskörpern – Herstellung selbstgebastelter und die Einfuhr ungeprüfter Feuerwerkskörper ist verboten und birgt enorme Gesundheitsgefahren

Die Herstellung von selbstgebastelten Feuerwerkskörpern ist ebenso wie die Einfuhr von ungeprüften Feuerwerkskörpern verboten und birgt enorme Gesundheitsgefahren

Feuerwerkskörper sollten nur auf öffentlichen Straßen und Plätzen abgebrannt werden. Das Zünden von Balkonen aus oder aus geöffneten Fenstern heraus ist zu unterlassen.

Feuerwerkskörper sollen auf keinen Fall in Richtung von Menschen oder auf Fahrzeuge oder Gebäude gerichtet werden.

Achten Sie auf die Abschussrichtung von Raketen und berücksichtigen Sie Menschen, brandgefährdete Objekte, sowie Fahrzeuge und Gebäude.

Außerdem sollte Rücksicht auf Tiere genommen werden. Tierhalter sollten Reize für Haustiere weitgehend minimieren, etwa durch Herunterlassen der Rollläden oder Zuziehen von Vorhängen.

Tragen Sie Feuerwerkskörper nicht direkt am Körper und behalten Sie diese beim Abbrennen keinesfalls in der Hand.

Vorsicht vor „Blindgängern“ Heben Sie bereits angezündete Feuerwerkskörper keinesfalls auf und versuchen Sie nicht, diese erneut zu zünden.

Zündschnüre sollten nicht verkürzt werden. Ebenso wird von einer Bündelung mehrerer Feuerwerkskörper dringend abgeraten, da er hier zu unvorhersehbaren Reaktionen kommen kann.

Weitere Informationen zum Umgang mit Silvesterfeuerwerk finden Sie auf der Seite Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/225-IB-Silvesterfeuerwerk-DE.pdf

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 28.12.2022, 08:34 Uhr