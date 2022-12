OBERSTDORF / LKR. OBERALLGÄU. Am 28. und 29.12.2022 findet in Oberstdorf das Auftaktspringen zur 71. Vierschanzentournee statt.

Erstmals seit 2019 findet die Veranstaltung wieder ohne Einschränkungen und somit vor vollen Zuschauerrängen statt. Die eingesetzten Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West werden durch Kräfte der Bereitschaftspolizei und des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord unterstützt. Die Einsatzkräfte freuen sich mit dem Einsatzleiter Sven Hornfischer auf ein Sportfest mit friedlich feiernden Zuschauern und einem spannenden Wettkampf.

In Abstimmung zwischen dem Veranstalter, der Marktgemeinde Oberstdorf, Feuerwehr, Rettungsdienst und der Polizei wurde in den zurückliegenden Wochen ein Sicherheitskonzept erstellt, durch welches das größtmögliche Maß an Sicherheit für alle Sportler und Zuschauer gewährleistet werden kann.

Auch in diesem Jahr steht für besonders relevante Örtlichkeiten eine durch die Polizei temporär für die Dauer der Veranstaltung errichtete Videoüberwachungsanlage zur Verfügung. Sicherheitsstörungen sollen so möglichst frühzeitig erkannt werden. Die überwachten Bereiche werden durch Hinweisschilder gekennzeichnet sein.

Die Polizei empfiehlt allen Besuchern für die Anreise vorrangig den ÖPNV zu nutzen. Beachten Sie bitte die eingerichteten Sonderfahrpläne für Bahn und Bus. Aufgrund der großen Anzahl an erwarteten Besuchern kann es erfahrungsgemäß, insbesondere am zweiten Wettkampftag, in den An- und Abreisephasen zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wie jedes Jahr werden an den Einlässen zum Stadion umfangreiche Zugangskontrollen erfolgen, wobei insbesondere mitgeführte Taschen kontrolliert werden. Hierdurch soll die Mitnahme verbotener und gefährlicher Gegenstände verhindert werden. Wer längere Wartezeiten und daraus resultierende Verzögerungen verhindern möchte, sollte nach Möglichkeit auf die Mitnahme größerer Taschen verzichten. Nähere Hinweise finden Sie auf dem folgenden Hinweisblatt des Veranstalters.