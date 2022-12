REGENSBURG. Eine 81-Jährige wurde am Nachmittag des 23. Dezember 2022 ihrer Handtasche beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 81-jährige Regensburgerin befand sich am 23. Dezember 2022, gegen 14:35 Uhr, zu Fuß in der Rennerstrasse. Auf einem mitgeführten Trolley legte sie ihre Handtasche ab, den zugehörigen Tragegurt hielt sie am Griff des Trolleys.

Im Vorbeilaufen versuchte dann ein bislang unbekannter Mann der Frau die Handtasche zu entreißen. Sie versuchte noch, die Handtasche festzuhalten, schließlich gelang es dem Mann aber doch, sie wegzureißen. Der Mann lief in Richtung Regerstraße davon und nahm die Handtasche samt Inhalt mit. Der Wert der Handtasche mit Inhalt dürfte sich im Bereich von etwa 150 Euro bewegen.

Die Frau verständigte die Polizei kurze Zeit später, nachdem sie zu Hause angekommen war. Sie blieb unverletzt.

Der Gesuchte ist ca. 1,80 m groß, schlank und war dunkel gekleidet. Er trug außerdem eine dunkle Mütze.

Haben Sie am 23. Dezember 2022, etwa gegen 14:35 Uhr im Bereich der Rennerstraße eine Wahrnehmung gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um Ihre Hinweise unter Tel. 0941/506-2888.