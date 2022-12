3321 – Brandgeschehen an Weihnachten

Friedberg - Am 26.12.2022 gegen 10.50 Uhr vergaß eine 75-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses, eine brennende Kerze in der Küche, bevor sie das Haus verließ. Ein zufällig am Anwesen vorbeikommender Nachbar bemerkte dort Rauch und alarmierte sofort die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Gebäude. Der Brand konnte durch den Einsatz der Feuerwehren aus den umliegenden Ortschaften gelöscht werden. Der Brandschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Nur durch das beherzte Einschreiten des Anwohners konnte Schlimmeres verhindert werden.

Ettelried - Am Montag, 26.12.2022 wurde die Polizei gegen 08:15 Uhr per Notruf über einen Küchenbrand in der Lüssestraße in Ettelried verständigt. Die Kerzen eines Adventskranzes hatten die Zweige des Kranzes entzündet. Die 83-jährige Bewohnerin wollte den Brand noch mit einer Decke löschen, welche dann aber ebenfalls in Brand geriet. Sie warf daraufhin den brennenden Adventskranz aus dem Fenster, konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf die Einrichtung nicht mehr verhindern. Der Brand wurde durch die Feuerwehren Ettelried, Anried, Dinkelscherben, Zusmarshausen und Ziemetshausen gelöscht. Diese waren mit über 80 Kräften im Einsatz. Im Einsatz waren ebenfalls zwei Notarztfahrzeuge und vier Rettungswagen. Die 83-jährige Frau und ihr 57-jähriger Sohn wurden bei dem Brand leicht verletzt und kamen zunächst in die Universitätsklinik nach Augsburg, wurden aber im Laufe des Tages wieder nach Hause entlassen. Der entstandene Gebäudeschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Biberbach - Gestern (26.12.2022) befuhr der 23-jährige Geschädigte gegen 22.25 Uhr die Staatsstraße 2033. Auf Höhe Biberbach bemerkte er aufsteigenden Rauch an seinem Fahrzeug. Sofort fuhr er zur Seite und hielt an. Kurz darauf geriet der Pkw in Vollbrand, der von der FFW Biberbach gelöscht wurde. Grund für die Brandentstehung dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Der Gesamtschaden (Pkw und Straßenbelag) beläuft sich auf ca. 27.500 Euro.