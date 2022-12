HILPOLTSTEIN. (1550) Am frühen Montagmorgen (26.12.2022) konnten drei mutmaßliche Einbrecher in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) festgenommen werden. Sie brachen zuvor in ein Firmengebäude ein und wollten Fahrzeugteile entwenden.



Gegen 01:00 Uhr teilte ein Firmeninhaber aus der Daimlerstraße bei der Polizei mit, dass soeben mehrere Männer in sein Betriebsgelände eingebrochen seien. Offensichtlich durchtrennten diese einen Maschendrahtzaun und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Hilpoltstein konnten daraufhin unweit des Tatorts drei Männer im Alter von 32, 26 und 21 Jahren festnehmen. Sie führten für Einbrüche geeignetes Werkzeug und Sturmhauben mit sich.

Eine Überprüfung des Tatorts mit dem Firmeninhaber ergab, dass die Tatverdächtigen mehrere Katalysatoren für Pkws aus einem Lagerraum entnahmen und diese anschließend an einer anderen Örtlichkeit im Gebäude deponierten. Offensichtlich wollten die Männer das Diebesgut zu einem späteren Zeitpunkt abholen. Durch den Einbruch wurde Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro verursacht.

Die Männer stehen zudem im Verdacht für einen Einbruch in die selbige Firma am 18.12.2022 verantwortlich zu sein.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die drei Männer müssen sich nun aufgrund des Verdachts des schweren Diebstahls strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Sebastian Schmidt