MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Eine angeblich bewaffnete Person löste am ersten Weihnachtsfeiertag einen großen Polizeieinsatz aus. Zahlreiche Polizei- und Rettungskräfte wurden alarmiert.



In den Abendstunden des 25. Dezembers ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über eine bewaffnete Person im Patersbergturm im Ortsteil Veitlahm ein. Zwei Schüsse sollen bereits gefallen sein. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte in der Folge nach Veitlahm. Wander- und Zufahrtswege wurden vorsorglich abgesperrt, um eine Gefahr für Spaziergänger und sonstige Unbeteiligte auszuschließen. Auf Grund des schwierigen Geländes waren auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Polizeihund im Einsatz. Kräften der Spezialeinheit gelang es schließlich zum Patersbergturm vorzudringen und die Person festzunehmen.

Die anfänglichen Befürchtungen bestätigten sich schließlich nicht, eine Waffe wurde nicht gefunden. Für die Anwohner bestand rückblickend zu keiner Zeit eine echte Gefahr.

Die genauen Umstände und Hintergründe gilt es im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zu klären.