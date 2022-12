ERDING, ALTENERDING. Am vergangenen Montag, gegen 00.30 Uhr, kam es in der S-Bahnunterführung Altenerding zu einem versuchten Raubdelikt. Zwei bisher unbekannte männliche Täter forderten von einem 25-jährigen Mann Bargeld und dessen Mobiltelefon und hielten diesen fest. Der Geschädigte wehrte sich, weshalb er von den beiden Tätern durch Schläge an Kopf und Beinen verletzt wurde. Anschließend ließen die Täter vom Opfer ab und flüchteten ohne Beute aus der S-Bahn-Unterführung.

Die unmittelbar nach dem Raub eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch die eingesetzten Polizeikräfte blieben erfolglos.

Beschreibung der Täter:

Täter 1: ca. 170-180 cm groß, ca. 20-23 Jahre alt, südländischer Typ, schwarzer Schnauzbart, dunkel gekleidet, evtl. mit schwarzer Jogginghose

Täter 2: ca. 170-180 cm groß, ca. 20-23 Jahre alt, südländischer Typ, dunkel gekleidet, evtl. mit schwarzer Jogginghose

Die Kriminalpolizei Erding bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer: 08122/968-0 zu melden.