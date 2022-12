2021. Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus – Berg am Laim

Am Freitag, 23.12.2022, gegen 22:00 Uhr, wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung in einem mehrstöckigen Mehrfamilienhaus in Berg am Laim verständigt. Über die Feuerwehr wurde auch die Einsatzzentrale der Münchner Polizei informiert.

Mehrere Streifen wurden daraufhin zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Während den polizeilichen Maßnahmen wurde bekannt, dass der Brand im Treppenhaus dazu führte, dass hier sehr heiße Rauchgase und Rußablagerungen entstanden. Mehrere Anwohner wurden durch die Feuerwehr aus den oberen Stockwerken mittels einer Drehleiter gerettet. Zwei Anwohner mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden, da diese Rauchgase eingeatmet hatten.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, nahm das Kommissariat 13 (Branddelikte) die Ermittlungen auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

2022. Versuchter Einbruch in Büros; ein Tatverdächtiger festgenommen – Pasing

Am Montag, 26.12.2022, gegen 16:15 Uhr, versuchte ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München gewaltsam in mehrere Büros in Pasing einzubrechen. Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte den Einbruchsversuch und verständigte daraufhin die Polizei über den Notruf 110.

Die verständigten Polizeibeamten konnten den 47-jährigen Tatverdächtigen vor Ort antreffen und festnehmen. Der 47-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls in einem besonders schweren Fall eingeleitet. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2023. Einbruch in einen Gewerbebetrieb; ein Tatverdächtiger festgenommen – Nymphenburg

Am Dienstag, 27.12.2022, gegen 01:00 Uhr, entwendete ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg im Außenbereich eines Gewerbebetriebes mehrere Gasflaschen. Um an diese zu gelangen, bog er einen Metallzaun gewaltsam auf. Ein Passant bemerkte die Tathandlungen des 20-Jährigen und verständigte über den Notruf 110 die Polizei.

Die angeforderten Streifen konnten den 20-Jährigen vor Ort antreffen und festnehmen. Die Gasflaschen wurden sichergestellt und werden dem Eigentümer wieder ausgehändigt.

Der 20-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl in einem besonders schweren Fall eingeleitet.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2024. Mehrere Branddelikte führen zu hohem Sachschaden – Obergiesing und Au

Am Montag, 26.12.2022, gegen 12:30 Uhr, kam es im Bereich der Falkenstraße (Au) zum Brand an einer Restmülltonne. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand auch kein Sachschaden.

Gegen 14:40 Uhr wurden zwei weitere Brände im Bereich der Raintaler Straße und der Tegernseer Landstraße (Obergiesing) mitgeteilt. Hierbei wurden zwei Mülltonnenhäuschen in Brand gesetzt. Bei einem Brand griff das Feuer auf eine angrenzende Hauswand über, an der ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro entstand. Die Feuerwehr konnte auch hier den Brand löschen.

Von der polizeilichen Einsatzleitung wurden daraufhin mehrere Streifen zu Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich geschickt, u.a. auch ein Einsatzzug der Einsatzhundertschaft München. Im Zuge der Fahndung wurden mehrere Personenkontrollen durchgeführt. Ein konkreter Tatverdacht erhärtete sich jedoch nicht.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in den Bereichen Falkenstraße und Taubenstraße (Au) und im Bereich der Raintaler Straße und Tegernseer Landstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2025. Versuchter Raub – Freimann

Am Samstag, 24.12.2022, gegen 16:50 Uhr, fuhr eine über 80-Jährige mit einem Bus der Linie 140 von der Haltestelle Kieferngarten bis zur Bushaltestelle Keilberthstraße. Die über 80-Jährige stieg aus dem Bus aus und ging auf der Keilberthstraße. Nach einigen Schritten konnte sie ein Ziehen an ihrem Rucksack feststellen. Daraufhin hielt sie mit beiden Händen die Riemen des Rucksackes fest und bemerkte, dass ein Mann hinter ihr stand und versuchte den Rucksack von ihrem Rücken zu reißen. Nach einem kurzen Gerangel ließ der Täter von der über 80-Jährigen ab. Er konnte den Rucksack nicht entwenden und flüchtete vom Tatort.

Die über 80-Jährige wurde nicht verletzt und erstattete im Nachgang Strafanzeige.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben:

Männlich, Alter unbekannt, 180 cm groß, dunkle Hautfarbe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Buslinie 140 von der Haltestelle Kieferngarten bis zur Bushaltestelle Keilberthstraße, Werner-Ekg-Bogen und Karl-Böhm-Weg (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2026. Festnahme eines Tatverdächtigen im Zusammenhang mit Rauschgiftdelikten – Maxvorstadt

Im Rahmen polizeilicher Ermittlungen wurde bekannt, dass in einem Fahrzeug mit niederländischer Zulassung Betäubungsmittel vorrätig gehalten werden.

Am Donnerstag, 22.12.2022, gegen 12:10 Uhr, kontrollierten Kräfte des Kommissariats 83 das besagte Fahrzeug im Bereich der Karl-Theodor-Straße. Der Fahrzeugführer und alleinige Insasse wies sich mit einem gefälschten Ausweisdokument aus. Seine richtige Identität wurde im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung ermittelt. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 37-jährigen, albanischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Bei der Durchsuchung seiner Person, fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel (Kokain). Nach Einholung eines richterlichen Beschlusses wurde auch das Fahrzeug, ein Opel Pkw, durchsucht. Im Kofferraum stellte man weitere Betäubungsmittel (ebenfalls Kokain) in nicht geringer Menge fest. Darüber hinaus wurden mehrere hundert Euro Bargeld und zwei Mobiltelefone beschlagnahmt.

Den 37-Jährigen erwarten Anzeigen wegen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Urkundendelikten. Nach Abschluss der Sachbearbeitung wurde er dem Ermittlungsrichter in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat 83.

2027. Festnahme eines Tatverdächtigen nach besonders schwerem Fall des Diebstahls – Moosach

Am Sonntag, 25.12.2022, gegen 09:45 Uhr, ging bei einer Sicherheitsfirma Hinweis auf einen Einbruch ein, welcher aus einem Kaufhaus in Moosach stammte.

Sofort wurde das Objekt von mehreren Streifen der Münchner Polizei angefahren und umstellt. Bei der Absuche eines Lagerraumes des Kaufhauses kam die Diensthündin „Miss Moneypenny“ zum Einsatz. Die zweijährige Hündin traf auf einen 19-Jährigen mit Wohnsitz in München, der sich im besagten Lagerraum versteckte.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 19-Jährige mit einer Eisenstange zwei Glastüren gewaltsam öffnete und sich so Zutritt zu den Lagerräumen verschaffen konnte. Er durchwühlte Schränke und Regale, konnte aber durch den schnellen Zugriff der Polizei nichts entwenden.

Nach erfolgter Anzeigenerstattung wurde der 19-Jährige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.

Das Kommissariat 23 (jugendtypische Gewalttaten) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2028. Raubdelikt; Festnahme von drei Tatverdächtigen – Am Hart

Am Samstag, 24.12.2022, gegen 22:30 Uhr, stellte ein aufmerksamer Zeuge im Bereich der Sudetendeutschestraße drei Männer fest, welche auf einen am Boden liegenden vierten Mann einschlugen. Der Zeuge verständigte die Polizei.

Die eintreffenden Streifen konnten an der Bushaltestelle Gundelkoferstraße zwei Tatverdächtige und das Opfer der Körperverletzung antreffen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte noch ein dritter Tatverdächtiger festgestellt werden.

Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um eine 46-Jährigen, einen 39-Jährigen und einen 37-Jährigen (alle mit rumänischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland). Das Opfer, ein 42-jähriger Bulgare ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde durch den Angriff verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Das Mobiltelefon des 42-Jährigen wurde im Rahmen der Auseinandersetzung ebenfalls entwendet.

Die drei Tatverdächtigen wurden nach der Anzeigenerstattung wegen Raub und gefährlicher Körperverletzung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.