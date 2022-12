HALLSTADT, LKR. BAMBERG. Einbrecher nutzten in der vergangenen Woche die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Mittwochnachmittag, 13 Uhr, bis Sonntagabend, 20 Uhr, hebelten die Unbekannten eine Balkontüre auf und gelangten so in das Innere der Wohnung im Wacholderweg. Dort entwendeten die Diebe Wertgegenstände in einem niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Anschließend entkamen sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von rund 800 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum von Mittwoch bis Sonntag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich des Wacholderwegs in Hallstadt beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.