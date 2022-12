3309 - Unfallflucht

Herrenbach – In der Zeit von Donnerstag (22.12.2022) 21:00 Uhr bis Freitag (23.12.2022) 07:45 Uhr wurde ein am Don-Bosco-Platz, Höhe Hausnummer 5, abgestellter Pkw beschädigt. Eine bislang unbekannte Person streifte das Heck des Pkw BMW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

3310 – Mehrere Pkw beschädigt

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (23.12.2022) 20:00 Uhr auf Samstag (24.12.2022) 12:00 Uhr wurden in der Kesterstraße und Senkelbachstraße durch eine oder mehrere unbekannte Personen mehrere Pkw beschädigt.

Bei einem Pkw wurde auf die Frontscheibe eingeschlagen bis diese splitterte. Bei einem weiteren Pkw wurden die Beifahrerseite zerkratzt und die Scheibenwischer beschädigt. Bei zwei weiteren Fällen wurden jeweils die Scheibenwischer der Fahrzeuge abgerissen.

Der in diesen Fällen bekannte entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Augsburg Mitte bittet Zeugen und weitere Geschädigte sich bei der Dienststelle unter der 0821/323-2110 zu melden.

3311 – Sachbeschädigung an Heizgerät

Innenstadt – Am Samstag (24.12.2022) lief gegen 00:30 Uhr ein 39-jähriger Mann zu Fuß in der Kapuzinergasse. Auf Höhe der einstelligen Hausnummern kam er an einem Heizgerät einer dortigen Bar vorbei und warf dieses unvermittelt um. Das Heizgerät ging dabei zu Bruch. Im Anschluss wollte sich der 39-Jährige entfernen, wurde jedoch von einem Türsteher angesprochen und gebeten stehen zu bleiben. Da der 39-Jährige daraufhin fliehen wollte, wurde er vom Türsteher festgehalten bis die hinzugerufene Polizeistreife eintraf.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

3312 – Sachbeschädigung an Pkw

Herrenbach – In der Zeit von Samstag (24.12.2022) 15:00 Uhr bis Sonntag (25.12.2022) 13:00 Uhr wurde ein in der Fritz-Koelle-Straße (Höhe Hausnummer 3) abgestellter Pkw beschädigt. Eine bislang unbekannte Person schlug die Heckscheibe des Pkw Renault ein.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Süd unter der 0821/323-2710 zu melden.

3313 – Bedrohung und Widerstand

Innenstadt – Am Samstag (24.12.2022) wurde der Polizei gegen 05:00 Uhr eine Person mitgeteilt, die in der Konrad-Adenauer-Allee (Höhe der einstelligen Hausnummern) Glasflaschen warf und Gäste eines dortigen Clubs bedrohe. Vor Ort konnte ein 26-jähriger Mann festgestellt werden, der bei der Ansprache durch die Beamten auch auf diese höchst aggressiv reagierte. Der 26-Jährige versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, weshalb er festgehalten wurde. Hiergegen leistete der Mann erheblichen Widerstand. Er versuchte die Beamten zu treten, zu schlagen und zu beißen. Zudem spuckte er in Richtung der Beamten und beleidigte diese.

Der 26-Jährige konnte trotz des heftigen Widerstands gegen die eingesetzten Beamten festgenommen werden. Er wurde im Anschluss in den Arrest des Polizeipräsidiums verbracht.

Ein Beamter wurde durch die Widerstandshandlungen leicht verletzt, war jedoch weiterhin dienstfähig.

Gegen den 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Tätlichem Angriff ermittelt.