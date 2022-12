2010. Computerbetrug im Internet

Am Samstag, 19.11.2022 erhielt ein 77-Jähriger mit Wohnsitz in Neuried einen Anruf von einem bislang unbekannten Täter, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Er teilte dem 77-Jährigen mit, dass seine Konten gehackt worden wären. Auf Nachfrage gab der Rentner an, noch weitere Konten bei einer anderen Filiale zu besitzen.

Kurz darauf folgte der Anruf eines zweiten bislang unbekannten Täters, welcher sich als Mitarbeiter einer online-Bank ausgab. Der 77-Jährige gab diesem ohne Zweifel seine Kontozugangsdaten preis.

Folgend wurden zwischen dem 22.11.2022 und dem 25.11.2022 über hundert Überweisungsaufträge auf ausländische Konten und eine Kryptowährungsplattform freigegeben. Durch die ausgespähten Daten hatten die Täter außerdem Zugriff auf das Aktiendepot des Rentners. Sie veranlassten den Verkauf von Wertpapieren in Höhe von mehreren tausend Euro.

Der 77-Jährige wurde über den Betrug durch einen Anruf seiner Bank informiert, der die ungewöhnlichen Überweisungen aufgefallen waren.

Der Rentner, dem ein Gesamtschaden von mehreren hunderttausend Euro entstand, erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei.

Die Ermittlungen beim Kommissariat 122 (Cybercrime) dauern an.

2011. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Pasing

Am Mittwoch, 21.12.2022, gegen 21:15 Uhr, fuhr ein 55-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw, auf der Straße Am Knie und beabsichtigte die Kreuzung zur Landsberger Straße geradeaus zu überqueren.

Zur selben Zeit fuhr ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw, auf der Josef-Felder-Straße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Landsberger Straße nach links abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Welcher der Fahrzeugführer bei für ihm geltenden Rotlicht in die Kreuzung einfuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen, die die Verkehrspolizei München führt.

Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Pkw wurden erheblich beschädigt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde eine Alkoholisierung bei dem 55-Jährigen festgestellt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere über die Schaltung der Ampel, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2012. Verkehrsunfall mit Rettungswagen – Schwabing

Am Freitag, 23.12.2022, 12:45 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem dunklen VW Caddy Pkw aus dem Petueltunnel stadtauswärts auf den Petuelring.

Zeitgleich befand sich ein 27-jähriger Rettungssanitäter mit Wohnsitz in Penzberg mit einem Daimler Sprinter Rettungswagen, auf Einsatzfahrt. Als Beifahrer befand sich ein 26-jähriger Notfallsanitäter mit Wohnsitz in München im Fahrzeug. Unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten fuhr der 27-Jährige aus der Belgradstraße kommend in die Knorrstraße.

Als er die Kreuzung fast passiert hatte, kollidierte der unbekannte Caddyfahrer mit dem Heck des Rettungswagens, setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt. Der Rettungswagen wurde leicht beschädigt.

Die Verkehrspolizei München hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu dem dunkelfarbenen VW Caddy sowie dem unbekannten Fahrer, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

2013. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – Ismaning

Am Freitag, 23.12.2022, gegen 20:50 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz in München, mit einem Ford Pkw, auf der Bundesstraße 471 in südliche Richtung. Ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München fuhr zur selben Zeit mit einem Mercedes Pkw auf der Bundesstraße 471 in entgegengesetzte nördliche Fahrtrichtung. Im Auto des 20-Jährigen befanden sich noch ein 20-Jähriger als Beifahrer sowie ein 20-Jähriger und ein 19-jähriger (alle mit Wohnsitzen im Landkreis München).

Auf Höhe der Ausfahrt Ismaning bemerkte der Fahrer des Mercedes, dass ihm der Ford auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurde der 52-Jährige leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Klinikum gebracht. Von den Insassen des Mercedes wurde lediglich der Beifahrer leicht verletzt. Er wurde an der Unfallstelle versorgt.

Bereits während der Unfallaufnahme konnte bei dem 52-Jährigen eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen unter anderem aufgrund Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und fahrlässiger Körperverletzung führt die Verkehrspolizei München.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es trotz kurzzeitiger Sperrung der Bundesstraße nicht.

2014. Trickdiebstahl durch falschen Handwerker – Neuhausen

Am Freitag, 23.12.2022, gegen 14:00 Uhr, klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 80-Jährigen Frau mit Wohnsitz in München. Der Mann gab sich dabei als Handwerker aus und verschaffte sich unter dem Vorwand, die Wasserleitung überprüfen zu müssen, Zutritt zu der Wohnung der Rentnerin.

Im Badezimmer lenkte der Täter die 80-Jährige ab, wodurch ein zweiter bislang unbekannter Täter ebenfalls in die Wohnung eintreten konnte und aus dem Schlafzimmer unbemerkt Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro entwendete.

Nachdem die Täter die Wohnung verlassen hatten, fiel der Rentnerin der Verlust ihrer Wertgegenstände auf, da die Schubladen im Schlafzimmer durchwühlt waren.

Eine Anzeigenerstattung bei der örtlichen Polizeidienststelle fand erst statt, nachdem sich die 80-Jährige ihrer Tochter anvertraut hatte.

Die weiteren Ermittlungen zum Fall führt das Kommissariat 65 (Trickbetrug)

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, sprach hochdeutsch, west-nordeuropäischer Typ, unrasierter 3-Tage-Bart; trug berufstypische Kleidung für Handwerker (Arbeitshandschuhe, blaue Latzhose).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Lothstraße, Agnesstraße und Schleißheimer Straße (Neuhausen/Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis:

In letzter Zeit kam es zu einer Häufung von Trickdiebstählen. Falsche Handwerker gaben vor, in Wohnungen Wasserdruck messen zu müssen bzw. nach einem Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft nach dem Rechten sehen zu müssen. Teilweise wurde die Rückzahlung von zu viel bezahlten Gebühren als Aufhänger genutzt, um in die Wohnung der alten Leute zu kommen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Rückzahlungen von Gebühren bzw. eine Einforderung von Nachzahlungen werden nicht an der Haustür erledigt.

2015. Klimaaktivismus – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 24.12.2022, kam es gegen 14:12 Uhr zu einer nicht angekündigten Aktion von zwei Klimaaktivisten. Einer von ihnen hatte sich auf der Fahrbahn der Bayerstraße (Ecke Goethestraße) festgeklebt. Zudem waren beide miteinander an den Händen verklebt. Vor den beiden männlichen Personen (25 Jahre mit Wohnsitz in Passau und 50 Jahre mit Wohnsitz in Köln) lag ein handgeschriebener Karton mit der Aufschrift "Art. 20 GG".

Gemäß Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München vom 10.12.2022 sind nicht angezeigte Versammlungen im Zusammenhang mit Klimaprotesten, bei denen sich Personen auf der Fahrbahn bzw. aneinanderkleben als verbotene Versammlungen zu werten und daher sofort aufzulösen.

Den Personen wurde eröffnet, dass es sich um eine solche verbotene Versammlung handelt. Die Protestaktion fand in der Bayerstraße statt, einer der in der Allgemeinverfügung der Stadt aufgeführten Straßen.

Im Anschluss an die Auflösung der Versammlung wurde der 25-Jährige von Polizeikräften von der Fahrbahn und der 50-Jährige von dem 25-Jährigen gelöst.

Die Personen wurden nach Beendigung der Sachbearbeitung vom Polizeipräsidium München aus entlassen.

Sowohl gegen den 25-Jährigen, als auch gegen den 50-Jährigen wurden Anzeigen wegen versuchter Nötigung, sowie wegen Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München erstattet.

Die Ermittlungen zu dem Einsatz, an dem mehr als 20 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten beteiligt waren, werden durch die Münchner Kriminalpolizei geführt.

2016. Staatsschutzrelevante Delikte – Altstadt

Fall 1:

Am Freitag, 23.12.2022, gegen 12:00 Uhr, äußerte ein 40-Jähriger lautstark nationalsozialistische Parolen im Bereich der Theatinerstraße und Weinstraße.

Ein 45-jähriger Zeuge verständigte daraufhin die Polizei, die den Mann zur Polizeiinspektion 11 (Altstadt) brachte.

Der 40-jährige Kroate, der über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, war zur Tatzeit merklich alkoholisiert.

Er ist bereits in der Vergangenheit wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten.

Richterlich wurde eine Gewahrsamnahme bis 21:00 Uhr bestätigt. Der Mann wurde anschließend entlassen.

Gegen ihn wurde Anzeige erstattet wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung.

Fall 2:

Am Samstag, 24.12. 2022, gegen 19:00 Uhr, wurde über den Polizeinotruf 110 mitgeteilt, dass ein Mann im Bereich des Tals lautstark Äußerungen mit Bezug zur NS-Zeit getätigt und entsprechende Gesten gezeigt hätte.

Die Geste und Äußerungen erfolgten augenscheinlich ohne erkennbaren Anlass.

Die eingesetzte Streife konnte am Einsatzort einen 32-ährigen Mann antreffen (Deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in München).

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige entlassen. Er wurde aufgrund des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.

In beiden Fällen werden die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalfachdezernat 4 (Staatsschutzdelikte) geführt.

2017. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; fünf Personen verletzt – Ramersdorf

Am Sonntag, 25.12.2022, gegen 20:00 Uhr, fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Daimler Pkw auf der Bad-Schachener-Straße stadteinwärts, um an der Kreuzung um Innsbrucker Ring nach links abzubiegen. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich ein 58-Jähriger als Beifahrer sowie eine 48-Jährige und eine 20-Jährige als Mitfahrerinnen.

Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Porsche Pkw auf der Bad-Schachener-Straße stadtauswärts, um die Kreuzung zum Innsbrucker Ring geradeaus zu passieren.

Im Kreuzungsbereich stießen beide Fahrzeuge frontal zusammen. Durch den Unfall wurden alle Beteiligten verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die 20-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie stationär aufgenommen werden musste. Die anderen vier Beteiligten wurden ambulant versorgt.

Am beiden Pkw entstand massiver Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle geschleppt.

Während der Aufnahme des Unfalls musste der Innsbrucker Ring für ca. zweieinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr konnte abgeleitet werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2018. Zwei Brandfälle mit hohen Sachschäden – Nymphenburg und Milbertshofen

Fall 1:

Am Sonntag, 25.12.2022, gegen 12:50 Uhr, befuhr eine 32-Jährige mit Wohnsitz in Fürstenfeldbruck mit einem Ford Pkw die Hirschgartenallee in Nymphenburg. Auf Höhe der Hausnummer 26 kam sie verkehrsbedingt an der dort befindlichen Ampel zum Stehen. Als sie bemerkte, dass Qualm aus dem Motorraum steigt, verließ sie zusammen mit ihren Fahrzeuginsassen (ein 34-Jähriger und eine 82-Jährige) das Fahrzeug.

Der Motorraum des Pkw stand unmittelbar darauf in Brand. Löschversuche mittels eines Feuerlöschers durch die Insassen schlugen fehl.

Eine unbeteiligte Passantin verständigte die Feuerwehr, die das Feuer vollständig löschen konnte. An dem Oldtimerfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Mit jetzigem Kenntnisstand kann ein technischer Defekt an dem Fahrzeug als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Fall 2:

Am Sonntag, 25.12.2022, gegen 19:50 Uhr, stellte ein 25-Jähriger Autofahrer beim Vorbeikommen im Bereich der Schopenhauerstraße in Milbertshofen starke Rauchentwicklung aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses fest. Er verständigte die Feuerwehr und die Polizei.

In der Wohnung befanden sich zu der Zeit eine 51-Jährige und ein 30-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München). Gegenüber den Einsatzkräften gab die 51-Jährige an, einen Topf mit Frittieröl auf dem Herd vergessen zu haben. Sie erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der 30-Jährige klagte über Kopfschmerzen. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Küche brannte vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die abschließenden Ermittlungen übernahm das Kommissariat 13 (Branddelikte).

2019. Zwei Einbrüche – Unterhaching und Gräfelfing

Fall 1: Einbruch in Betreuungseinrichtung

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.12.2022, 19:30 Uhr und Freitag, 23.12.2022, 07:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Betreuungseinrichtung in Unterhaching.

Über ein Fenster im Untergeschoss kamen die Täter in die Innenräume, die sie wahllos nach möglichem Stehlgut durchsuchten. Es gelang ihnen unter der Mitnahme von mehreren hochwertigen Elektrogeräten (im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro) aus der Einrichtung unerkannt zu flüchten.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Biberger Straße, Leipziger Straße und Hauptstraße (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2: Einbruch in Geschäftsgebäude

Am Samstag, 24.12.2022, gegen 01:50 Uhr, schlug bei einem Sicherheitsunternehmen der Alarm für ein Geschäftsgebäude in Gräfelfing auf. Der 41-jährige Sicherheitsmitarbeiter konnte vor Ort feststellen, dass sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang über die Haupteingangstür des Gebäudes verschafft hatten.

Aus den Regalen wurden zahlreiche hochwertige Warengegenstände entnommen. Der oder die Täter konnten mit der Beute unerkannt flüchten. Am Tatort wurde Einbruchswerkzeug hinterlassen. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bahnhofstraße, Rottenbucher Straße und Tassilostraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

2020. Wohnungseinbruch – Trudering

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 23.12.2022, 12:00 Uhr und Montag, 26.12.2022, 02:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter über die Rückseite eines Mehrfamilienhauses in Trudering gewaltsam Zutritt zu dessen Räumlichkeiten. Nachdem die Terrassentür gewaltsam geöffnet wurde, wurden nahezu alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Der oder die Täter konnten mit einer Beute aus Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro unerkannt entkommen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Haffstraße, Wasserburger Landstraße und Sankt-Augustinus-Straße (Trudering) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.