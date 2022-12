ANSBACH. (1546) Am Freitagnachmittag (23.12.2022) zündete ein bislang Unbekannter Waren in einem Kaufhaus in Ansbach an. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:30 Uhr zündete ein Unbekannter in einem Kaufhaus in der Ritter-von-Lang-Allee / Röttenbacher Straße zunächst Bettwäsche an, welche sich in einem Verkaufsständer befand. Eine Mitarbeiterin entdeckte das Glimmen und schlug dieses mit der Hand aus.

Einige Zeit später entdeckte eine Mitarbeiterin Flammen aus einem Karton mit Taschentüchern in einem Regal und löschte diese mittels eines Feuerlöschers.

Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Durch das schnelle Entdecken der jeweiligen Brandstellen beläuft sich der Sachschaden lediglich auf rund 100 Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben hierzu machen können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel