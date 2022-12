BAD ALEXANDERSBAD, LKR. WUNSIEDEL. Zwei Verletzte forderte am frühen Montagmorgen ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Alexandersbad. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach 1.45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Hochfranken die Mitteilung über den Zimmerbrand in der Straße „Hainleite“ ein. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort. Während der Großteil der Anwesenden selbst ins Freie flüchten konnte, retteten die Feuerwehrkräfte eine 60-jährige Frau aus der verrauchten Wohnung im Obergeschoss des Hauses.

Neben dem 55-jährigen Bewohner, der eine Rauchgasvergiftung davontrug, erlitt seine 60-jährige Lebensgefährtin schwere Verletzungen. Beide mussten zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus. Währenddessen hatte die Feuerwehr den Brand in der Wohnung rasch gelöscht.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von über 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.