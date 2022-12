KARLSTADT/KARLBURG, LKR. MAIN-SPESSART. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag entwendete ein Einbrecher Schmuck aus einem Einfamilienhaus. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Als ein Einfamilienhausbesitzer am Sonntagnachmittag wieder nach Hause kam, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster in das Anwesen in der Edelweißstraße eingedrungen war. Im Inneren des Hauses durchwühlte der Einbrecher sämtliche Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Mit aufgefundenem Schmuck begab sich der Täter im Anschluss wieder auf die Flucht. Er hinterließ zudem einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, der den Entwendungsschaden deutlich übersteigt.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.