Etwa 10 Minuten später fuhr der flüchtige Skoda Fabia mit überhöhter Geschwindigkeit von Passau kommend in Fahrtrichtung Fürstenzell in der Steinbachstraße in einen Kreisverkehr ein. Hierbei touchierte er den Pkw, BMW X3, eines 21-Jährigen, welcher bereits in den Kreisverkehr eingefahren und zum Stillstand gekommen war. Der Skoda Fabia fuhr ungebremst in Richtung Fürstenzell weiter. Am Pkw des 21-Jährigen wurde die linke Seite und die Front beschädigt, Sachschaden ca. 5.500 Euro. 190127

Zwischenzeitlich waren zahlreiche Streifenfahrzeuge zur Fahndung nach dem flüchtigen Skoda Fabia eingesetzt. Eine Streife konnte den Skoda Fabia an der Kreuzung Messestraße/Pionierstraße sichten. Die Streifenbesatzung wollte den Pkw anhalten und hatte hierzu das Blaulicht eingeschaltet. Der Skoda Fabia jedoch fuhr am Streifenwagen vorbei und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Fluchtweg war: Pionierstraße-B12-Regensburger Str.- Heininger Str.-Regensburger Str.-Seestetten-Sandbach- Hattenham-Kalkberg-Kothwies-Habernagl in Vilshofen. Die Straße Habernagl ist eine Sackgasse. Der Skoda Fabia versuchte im Rasen zu wenden. Als der Pkw kurz zum Stillstand kam, öffneten zwei Polizeibeamte die Fahrertüre und wollten den Fahrer aus dem Fahrzeug ziehen. Der Skoda Fabia fuhr aber mit durchdrehenden Rädern weiter. Die Polizeibeamten stürzten hierbei zu Boden. Die beiden Polizeibeamten erlitten mittelschwere Verletzungen und waren nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig. Ein paar Meter weiter touchierte der Skoda Fabia einen Felsen und kam zum Stehen. Hier konnte der Fahrer Mittels unmittelbarem Zwang aus dem Fahrzeug geholt und gefesselt werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 38-Jährigen ukrainischen Staatsangehörigen. Er war deutlich alkoholisiert. Der Skoda Fabia wurde als Beweismittel sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Es wurde ein Strafverfahren wegen Tätlichem Angriff, Gefährlicher Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs u. a. eingeleitet. Abschließend wurde der 38-Jährige wegen erheblicher Eigen- und Fremdgefährdung in ein Bezirksklinikum eingewiesen. Bei der Verfolgungsfahrt wurden durch den Skoda Fabia mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Diese sollten sich bitte bei der Polizeiinspektion Passau melden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-1400

Veröffentlicht am 25.12.2022 um 12.00 Uhr