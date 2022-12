POCKING, LKR. PASSAU. Unbekannte sind am Samstag, 24.12.2022, in den frühen Morgenstunden in eine Pockinger Postfiliale eingebrochen.

Ersten Ermittlungen der Kripo Passau zufolge haben sich vermutlich zwischen 05.30 Uhr und 06.30 Uhr drei Männer gewaltsam Zugang zur Filiale verschafft haben. In einem Raum rissen sie anschließend einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor aus der Verankerung und entwendeten diesen samt Inhalt. Ersten Schätzungen zufolge gehen die Ermittler von einem Beuteschaden von mehreren tausend Euro aus. Der Sachschaden dürfte vermutlich ähnlich hoch sein.

Zeugenaufruf der Kripo Passau

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Samstag, 24.12.2022, etwa gegen 05.00 Uhr bis etwa 06.45 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zwischen dem Schmiedweg/St.-Florian-Weg und der Berger Straße gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Ein wichtiger Zeuge könnte u. U. für die Ermittler ein Zeitungsausträger sein, der zur Tatzeit möglicherweise die Zeitungen angeliefert hat.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 0162/2698654

Veröffentlicht: 25.12.2022, 11.10 Uhr