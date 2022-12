EGGOLSHEIM, LKR. FORCHHEIM. Fünf Personen erlitten an Heiligabend beim Brand eines Einfamilienhauses in Eggolsheim leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kurz vor 22.30 Uhr wählte eine Zeugin den Notruf und teilte das Feuer im Eingangsbereich des Einfamilienhauses in der Straße „An der Brettig“ mit. Rasch waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Trotz der schnellen Brandbekämpfung erlitten fünf Personen leichte Verletzungen und kamen mit Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro an dem derzeit unbewohnbaren Einfamilienhaus.

Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen zur noch unklaren Ursache des Feuers.