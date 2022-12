GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT. Am Samstagnachmittag entwendete ein bislang unbekannter Einbrecher Schmuck und Bargeld aus den Wohnräumen eines Einfamilienhauses. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen 16:20 Uhr und 20:30 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Terrassentüre in ein Einfamilienhaus in der Bartholomäusstraße ein. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Mit Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 4.000 Euro trat der Unbekannte im Anschluss wieder seine Flucht an. Er hinterließ neben dem Entwendungsschaden noch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.