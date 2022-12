RUHPOLDING, LKR. TRAUNSTEIN. Wie berichtet, war am Donnerstag (22.12.2022) ein 59 Jahre alter Mann in seiner Werkstatt in Ruhpolding schwer verletzt gefunden worden. Am gestrigen Freitag, 23. Dezember 2022, nahmen die Beamten der Kripo Traunstein eine dringend tatverdächtige Frau (61) vorläufig fest. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei in dem Fall dauern an.

Am frühen Donnerstagnachmittag (22.12.2022) war im Gemeindebereich von Ruhpolding ein 59-jähriger Deutscher bewusstlos und durch eine Stichverletzung in den Oberkörper schwer verletzt in seiner Werkstatt gefunden worden. Der Mann war in ein Klinikum gebracht und dort notoperiert worden. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte besteht bei ihm keine Lebensgefahr mehr.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein hatten am Donnerstag Ermittler des zuständigen Fachkommissariats K1 der Kripo Traunstein und Beamte der Spurensicherung vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Bereits einen Tag nach der Tat konnte die Kripo Traunstein eine dringend tatverdächtige Frau (61) vorläufig festnehmen. Bei ihr handelt es sich um eine deutsche Staatsangehörige aus dem persönlichen Umfeld des Opfers.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde die 61-Jährige am Samstag (24.12.2022) zur Prüfung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde nicht erlassen, weil der Haftgrund der Fluchtgefahr nicht vorliegt. Die 61-Jährige kam auf freien Fuß.

Aus ermittlungstaktischen Gründen können Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei derzeit keine weiteren Einzelheiten in der Sache öffentlich machen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.