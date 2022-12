SCHWEINFURT. Drei Jugendliche sollen am Freitagabend einen 18-Jährigen niedergeschlagen und ihn im Anschluss mit Füßen gegen den Kopf getreten haben. Die Schweinfurter Polizei konnte drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Die Jugendlichen müssen sich nun in Strafverfahren verantworten.

Gegen 18:30 Uhr gerieten drei Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren aufgrund Differenzen im Vorfeld in der Hadergasse erneut in Streit mit einem 18-Jährigen. Aus dem Streit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung, in deren Verlauf die drei Jugendlichen den 18-Jährigen niedergeschlagen und diesen am Boden liegend mit den Füßen gegen den Kopf getreten haben sollen. Der 18-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst mit multiplen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Schweinfurter Polizei gelang bereits kurze Zeit später die Festnahme dreier Tatverdächtiger, denen nun gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird.

Die drei Schüler aus Rummelsberg, Schwarzach am Main und Schweinfurt müssen sich nun in einem Strafverfahren für die Tat verantworten.