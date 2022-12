SPEICHERSDORF, LKR. BAYREUTH. Die Mitteilung über einen Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in Speichersdorf führte am Freitagnachmittag zu einem größeren Einsatz der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Bayreuth.

Am Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, teilte eine Zeugin über Notruf einen Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in Speichersdorf mit. Kräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Polizei eilten infolgedessen zum Einsatzort. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass bei sieben Bewohnern der Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung bestand. Aus diesem Grund bedurften letztlich fünf der Bewohner und ein Feuerwehrmann einer medizinischen Behandlung in umliegenden Krankenhäusern. Die weiteren Bewohner wurden in einer Pension einquartiert. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat inzwischen die Ermittlungen zur Ursache des Kohlenmonoxid-Austritts aufgenommen.