CHEMNITZ / NÜRNBERG. (1538) Seit Donnerstag (22.12.2022) wird die 25-jährige Anna P. aus Chemnitz vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich die junge Frau auch im Raum Nürnberg aufhalten.



Die Vermisste verließ am Donnerstag gegen 07:10 Uhr ihre Wohnung in der Reichenhainer Straße und wurde zuletzt gegen 07:30 Uhr im Bereich einer Kindertagesstätte in der Tschaikowskistraße in Chemnitz gesehen.

Entgegen ihrer Gewohnheiten kehrte Anna P. bis dato nicht nach Hause zurück. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die vermisste Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich die Vermisste – vermutlich in Begleitung eines Mannes – in Nürnberg und Umgebung aufhalten. Möglicherweise sind beide in einem schwarzen Pkw, Subaru Forester, mit ukrainischem Kennzeichen unterwegs.

Beschreibung der Vermissten:

ca. 160 cm groß, schlank, lange, glatte, dunkelblonde Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer blauen Jeansjacke, einem Kapuzen-Shirt mit weißem Kunstfell, einer mintgrünen Hose und weißen Sportschuhen bekleidet.

Die junge Frau spricht ukrainisch und russisch und versteht etwas Deutsch.

Hinweise zum Aufenthaltsort der 25-Jährigen nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz unter der Rufnummer 0371 387-3448 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Erstellt durch: Janine Mendel