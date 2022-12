NÜRNBERG. (1537) Am Freitagvormittag (23.12.2022) brach in einer Schule im Nürnberger Norden ein Feuer aus. Die Feuerwehr verbrachte rund 600 Schüler aus dem Gefahrenbereich.



Gegen 10:20 Uhr löste ein Feuermelder in der Ludwig-Uhland-Schule in der Uhlandstraße aus. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass das Feuer in einer Kabine im Toilettenbereich ausgebrochen war, wo augenscheinlich Toilettenpapier vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Der im Toilettenbereich entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Nach Auslösen des Brandmelders wurden rund 600 Schüler aus dem Gefahrenbereich zum Parkplatz eines nahegelegenen Supermarktes gebracht. Von hier aus wurden die Schüler in die Ferien entlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei ermittelt hinsichtlich einer vorsätzlichen Brandlegung. Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel