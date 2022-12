LKR. KULMBACH / BAYREUTH. Am Donnerstag, 15. September 2022, schlugen Unbekannte die Scheibe eines geparkten Autos in Bayreuth ein und stahlen die darin liegende Handtasche. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth führten nun zu einem 46-jährigen Tatverdächtigen.

Am 15. September 2022 soll der 46-Jährige die Scheibe eines geparkten Autos im Sandnerweg in Bayreuth eingeschlagen und die darin befindliche Handtasche gestohlen haben. Anschließend soll der tschechische Tatverdächtige erfolglos versucht haben, mit der gestohlenen EC-Karte bei einer Bank in Himmelkron Geld abzuheben. Die Kriminalpolizei Bayreuth kam dem Mann nun durch umfangreiche Ermittlungen auf die Schliche. Der in Bayreuth wohnhafte 46-Jährige befand sich bereits wegen gleichgelagerter Fälle in einer Justizvollzugsanstalt.

Ob ein Zusammenhang zu den zwei weiteren Fällen vom Donnerstag, 15. September 2022, in Neudrossenfeld und Mainleus besteht, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen der Kripo Bayreuth.