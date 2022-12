NÜRNBERG. (1535) Am Mittwochmorgen (21.12.2022) griff ein Unbekannter in der Nürnberger Innenstadt einen Fahrradfahrer an und warf anschließend dessen Fahrrad vor ein fahrendes Auto. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 07:50 Uhr geriet ein Unbekannter, der mit seinem Fahrrad auf dem Radweg neben dem Westtorgraben fuhr, mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Radfahrer in Streit. Im Verlauf dessen soll er den 39 Jahre alten Mann mit Schlägen attackiert haben und ihn zu Boden geworfen haben.

Anschließend hätte der Unbekannte das Fahrrad seines Kontrahenten gepackt und auf die Fahrbahn des Westtorgraben geworfen, wo dieses zum Liegen kam. Eine 72 Jahre alte Autofahrerin, welche auf der Straße fuhr, erkannte dieses Hindernis zu spät und konnte nicht mehr ausweichen.

Durch die Kollision entstand am Fahrrad Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Am Auto entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Sowohl der 39-Jahre alte Radler als auch die 72-jährige Autofahrerin blieben unverletzt.

Der Unbekannte entfernte sich daraufhin unerkannt. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- Männlich, circa 180 cm groß, 30-35 Jahre alt, trug dunkle Bekleidung und eine Mütze

Die Verkehrspolizeiinspektion Nürnberg bittet Zeugen, welche den Vorfall miterlebt haben und in diesem Zusammenhang Angaben machen können oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Rufnummer 0911 65830 zu melden.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt