REGENSBURG. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen durchsuchte die Kriminalpolizei Regensburg am Mittwoch eine Wohnung. Dabei fanden Ermittler über ein Kilo Drogen.



Am Mittwochmorgen, 21. Dezember 2022, öffneten Spezialkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei eine Wohnung in Regensburg. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg führte zuvor umfangreiche Ermittlungen u.a. gegen einen 31-Jährigen aus Regensburg, der im Verdacht steht, an einem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge beteiligt gewesen zu sein.

Bei der Durchsuchung wurden über 1,2 Kilogramm Haschisch, ca. 85 Gramm Methamfetamin (mutmaßlich Crystal Meth), sowie ca. 1000 Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt. In der Wohnung befanden sich mehrere gefährliche Gegenstände wie Messer, Bajonette und auch mehrere PTB-Waffen samt Munition.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.