Verkehrsunfall auf der A3 - Zwei Fahrstreifen 45 Minuten lang gesperrt

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall auf der A3 ist am frühen Freitagmorgen eine 25-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. In Fahrtrichtung Frankfurt waren zwei Fahrstreifen etwa 45 Minuten lang gesperrt.

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen fuhr die 25-Jährige mit ihrem Skoda kurz nach 04.30 Uhr an der Anschlussstelle Hösbach auf die A3 in Richtung Frankfurt auf. Auf dem nassen Beschleunigungsstreifen verlor die Frau offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, dreht sich um die eigene Achse und prallte gegen die linke Außenleitplanke aus Beton.

Die leicht verletzte 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Skoda hat nach dem Verkehrsunfall nur noch Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der linke und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Nach Kellerbrand - Bewohnerin vorsorglich ins Krankenhaus gebracht

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag im Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Adlerstraße ein Feuer ausgebrochen. Eine Bewohnerin hatte offenbar Rauchgase eingeatmet. Sie wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 13.00 Uhr war das Feuer mutmaßlich im Bereich einer Waschmaschine ausgebrochen. Die Aschaffenburger Feuerwehr war schnell vor Ort und bekam den Brand rasch unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Im Zuge der ersten Ermittlungen der Polizei Aschaffenburg ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung.

Pkw-Fahrerin mutmaßlich unter Drogeneinfluss - Amphetamin sichergestellt

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Die Obernburger Polizei hat im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer 39-jährigen Pkw-Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Bei einer Folgedurchsuchung stellten die Beamten bei der Frau einige Gramm Amphetamin sicher.

Die Beamten stoppten den Pkw in der Nacht zum Freitag, gegen 00.10 Uhr, in der Großostheimer Straße und führten eine Verkehrskontrolle durch. Aufgrund des Verdachts, dass die 39-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Die Frau räumte in der Folge ein, in Besitz von Amphetamin zu sein. In ihrer Wohnung wurde in der Folge eine geringe Menge des Betäubungsmittels sichergestellt.

Die 39-Jährige musste eine ärztliche Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Über 1,3 Promille - Polizei zieht Pkw-Fahrer aus dem Verkehr

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagnachmittag hat die Miltenberger Polizei einen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der offenbar stark alkoholisiert war. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Gegen 15.40 Uhr führten die Beamten in der Friedenstraße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei stieg den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 39-jährigen Pkw-Fahrer einen Wert von über 1,3 Promille. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden in der Folge sichergestellt und er musste die Beamten zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zur Dienststelle begleiten.

Nach Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder entlassen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstagabend war ein unbekannter, schwarzer Pkw auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Volkersbrunn unterwegs. Kurz nach 21.30 Uhr stieß das Fahrzeug gegen einen geparkten VW Polo. Der Verursacher fuhr nach dem Verkehrsunfall einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Polo wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen parkte ein Fahrzeugbesitzer seinen schwarzen BMW X1 gegen 08.00 Uhr in der Stockstadter Straße. Als er am Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, zurückkehrte, stellte er fest, dass sein rechter Außenspiegel beschädigt war. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 08.15 Uhr, hat ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand Glaselemente einer Tür des Vereinsheims des Vogelschlutzvereins im Mittelweg beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am vergangenen Montag hat ein Unbekannter im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 14.00 Uhr ein E-Bike im Wert von etwa 1.800 Euro entwendet, welches an der Steinernen Brücke abgestellt und mit einem Schloss an einem Stahlpfosten befestigt war. Es handelt sich um ein schwarz-blaues Herren-Mountainbike, Focus Jam plus 2, mit Shimano-Schaltung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Freitagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, hat ein Zeuge zwei bislang noch unbekannte Jungen dabei beobachtet, wie sie einen Kaugummiautomaten am Mittleren Weg aufbrachen und den Inhalt entwendeten. Es entstand ein Schaden, der sich Schätzungen zufolge auf rund 100 Euro belaufen dürfte. Bei Eintreffen der Polizei waren die Kinder bereits in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.