KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM. Am Montag, den 19. Dezember 2022, kam es gegen 15.40 Uhr, zu einem versuchten sexuellen Übergriff auf eine Frau, welche sich zu Fuß auf dem Fußweg am Seeufer des „Tonwerkweiher“ befand. Die Kripo übernahm die Ermittlungen und sucht nun Zeugen.

Am Montagnachmittag befand sich eine 24-jährige Frau gegen 15.40 Uhr zu Fuß auf dem Seeuferweg am sogenannten „Tonwerkweiher“. Nach den Angaben der Frau sei sie auf Höhe der Filzenstraße 45 von einem unbekannten Mann von hinten angegriffen und zu Boden gerissen worden. Die junge Frau habe sich vehement gewehrt, um Hilfe geschrien, sich letztendlich losreißen und in östliche Richtung fliehen können. Der unbekannte Täter sei ihr dann noch bis zu einer Lichtung gefolgt. Durch den Sturz auf den Boden erlitt die Geschädigte leichte Verletzungen

Die Geschädigte meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizeiinspektion Bad Aibling und erstattete Anzeige. Von dort aus wurden daraufhin die ersten Sofortmaßnahmen in Absprache mit der Kriminalpolizei Rosenheim veranlasst. Die Ermittlungen wurden vom zuständigen Fachkommissariat für Sexualdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernommen.

Die Anzeigenerstatterin beschrieb den Täter wie folgt:

Täter: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, Vollbart, sprach mit auffallend tiefer Stimme, trug eine dunkelgraue Winterjacke, schwarze „Ski-Handschuhe“, eine schwarze Hose sowie weiße Sneakers;

Die Kriminalpolizei Rosenheim bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat vor, während oder nach der Tatzeit im o.g. Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer hat das Opfer im Bereich des Flußuferwegs gesehen?

Wer kann sonst Angaben zu den Tätern oder der Tat machen?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/200-0 oder jede andere Polizeidienststelle.