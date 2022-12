VOGTAREUTH, LKR. ROSENHEIM. Zwei Unbekannte gaben sich einer Seniorin gegenüber am Mittwoch, 21. Dezember 2022, als Handwerker aus und gelangten so in die Wohnung der Frau. Entwenden konnten die Täter wohl nichts, die Polizei warnt dennoch vor dem erneuten Auftreten und der Masche.

Als Beschäftigte eines bekannten Energieunternehmens gaben sich am Mittwochvormittag (21.12.2022) gegen 10.45 Uhr zwei Männer aus und wurden deshalb von einer Seniorin in deren Wohnung in Vogtareuth eingelassen. Nachdem die angeblichen Handwerker vorgaben, Überprüfungen am Telefonanschluss vornehmen zu müssen, begleitete die Wohnungsinhaberin einen der beiden ins Obergeschoß. Dort hantierte der Arbeiter mit einem Schraubenzieher an einem Telefonanschluss und am Stecker eines Computers herum, während der zweite Mann sich alleine im Erdgeschoß der Wohnung befand. Die beiden Männer hatten sich etwa 15 Minuten in der Wohnung aufgehalten, ehe sie diese wieder verließen.

Die Frau erstattete später Anzeige bei der Polizei. Nach den bisherigen Überprüfungen wurde aus der Wohnung wohl nichts entwendet. Dennoch ermittelt natürlich die Polizei in dem Fall, bittet dabei auch um Zeugenhinweise und warnt vor dem erneuten Auftreten der Täter.

Täterbeschreibungen:

Täter 1: Mann, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hagere Figur, sprach Bayerisch, trug abgetragene, ungepflegte / minderwertige blaue Arbeitskleidung, trug 2 Mundschutzmasken und führte einen Tablet-Computer mit;

Täter 2: Mann, ca. 30 – 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hagere Figur, Vollbart, trug auffällige schwarze Sonnenbrille mit runden Gläsern und ebenfalls abgetragene, ungepflegte / minderwertige blaue Arbeitskleidung und blaue Turnschuhe, trug ebenfalls 2 Mundschutzmasken.

Beide Männer waren mit einem weißen VW Caddy unterwegs, an dem Kennzeichen mit Rosenheimer Zulassung angebracht waren, die allerdings nicht für diesen Fahrzeug ausgegeben sind.

Das zuständige Fachkommissariat der Rosenheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit diesem Fall gemacht haben oder möglicherweise selbst Opfer wurden, sich unter der Telefonnummer (08031) 2000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Mit dieser oder ähnlichen Betrugsmaschen gelingt es Tätern immer wieder, ihre Opfer um hohe Geldbeträge zu bringen. Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd gibt daher folgende Verhaltenstipps: