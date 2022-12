3300 – Getrunken, getreten, geklaut: Anzeige



Innenstadt – Auslöser für mehrere Anzeigen war gestern (21.12.2022) offenbar eigenes Unvermögen in Verbindung mit Alkohol. Ein 43-Jähriger befand sich gegen 20.20 Uhr in bereits alkoholisiertem Zustand vor einem Einkaufscenter in der Viktoriastraße – ausgestattet mit einer Flasche Wein und einer Flasche Wodka. Diese ließ er jedoch - Augenzeugen zufolge - versehentlich fallen, worüber er sich dann dermaßen aufregte, dass er einen dort angebrachten Abfalleimer und ein Werbeschild mit Fußtritten malträtierte. Dellen, gelöste Scharniere und verbogene Halterungen waren die Folge, der genaue Sachschaden konnte von den Geschädigten noch nicht beziffert werden.

Rund eine Stunde später – gegen 21.20 Uhr – wollte der 43-Jährige dann anscheinend für alkoholischen Nachersatz in einer Tankstelle an der Blauen Kappe sorgen. Er bezahlte eine Flasche Wein an der Kasse, nahm sich beim Hinausgehen dann aber noch eine zweite Flasche Wein mit und wollte den Verkaufsraum damit verlassen. Allerdings hatte er nicht mit der aufmerksamen Kassiererin gerechnet, die kurzerhand die automatische Schiebetüre verschloss und den Dieb dadurch bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife festsetzte. Gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der mit mittlerweile über 1,7 Promille alkoholisierte Mann unkooperativ. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen – beim Weggehen – belegte er dann noch eine Polizeibeamtin mit vulgären Ausdrücken, was ihm neben Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahl noch eine weitere wegen Beleidigung einbringt.

3301 - Brand mit schwer verletzter Person – Nachtrag

Haunstetten – Am Dienstag (20.12.2022) wurde der Polizei gegen 17:15 Uhr ein Brand in einer Wohnung in der Weststraße mitgeteilt. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr betreten, hierbei konnte eine 75-jährige Frau aufgefunden werden. Die Frau kam mit schwersten Verletzungen zunächst in das Uniklinikum Augsburg und wurde zwischenzeitlich aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in eine Spezialklinik nach Murnau verlegt. Der Brand selbst konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Als Brandursache kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden, die genaue Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Seniorin ist mittlerweile ihren schweren Brandverletzungen erlegen. Als am ehesten naheliegende Brandursache wird Fahrlässigkeit in Verbindung mit Zigarettenrauchen angenommen.