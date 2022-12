HAUSEN B. WÜRZBURG, OT ERBSHAUSEN, LKR. WÜRZBURG. Bislang noch unbekannte Täter sind im Laufe des vergangenen Wochenendes in die Lagerhalle einer Firma eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden tausende E-Shishas und hochwertige Tabak-Pfeifen entwendet. Die Kripo Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich der Einbruch im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 16.20 Uhr, und Montagfrüh, 07.30 Uhr, ereignet haben. Die Täter waren gewaltsam durch eine Tür in die Am Wiesenweg gelegene Lagerhalle eingedrungen, bevor sie mit Stapler und Hubwagen Waren abtransportierten und in ein größeres Fahrzeug verluden. Anschließend gelang es den Tätern, in unbekannte Richtung zu entkommen. Der Beuteschaden dürfte sich dem Sachstand nach auf über 100.000 Euro belaufen.

Die Kriminalpolizei Würzburg wendet sich nun mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat am vergangenen Wochenende etwas beobachtet oder wahrgenommen, das mit dem Firmeneinbruch Am Wiesenweg in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat im Bereich des Firmengeländes verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.