HALDENWANG. Zu einem gewaltsamen Überfall auf einen Kurierfahrer kam es am Donnerstagabend. Die Kripo Neu-Ulm sucht Zeugen des Vorfalls.

Kurz nach 20:00 Uhr wurde ein Kurierfahrer im Industriegebiet von Haldenwang in der dortigen Hauptstraße überfallen. Drei bislang unbekannte Täter griffen den 24-jährigen Geschädigten im Rahmen seiner Verladetätigkeit an und schlugen hierbei mit Händen und Füßen auf diesen ein, bis er für kurze Zeit das Bewusstsein verlor. Nachdem der Geschädigte wieder zu sich gekommen war, waren die unbekannten Täter bereits von der Tatörtlichkeit geflüchtet und hatten einen Teil der Ladung an sich genommen. Hinsichtlich des Diebesgutes können bislang keine Angaben gemacht werden. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat zwischenzeitlich die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die am Abend des 21.12.2022 verdächtige Feststellungen an oder in der Nähe des Tatorts machen konnten, werden gebeten, sich direkt mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm (Tel.: 0731/8013-0) in Verbindung zu setzen.

