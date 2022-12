1995. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Fußgängerin; eine Person verletzt – Neuhausen

Am Mittwoch, 21.12.2022, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ansbach mit einem VW Kleintransporter auf der Dr.-Walther-von-Miller-Straße in Richtung Klinikum Neuperlach. Im Bereich der Kasperlmühlstraße hielt er an und rangierte zurück.

Zur selben Zeit befand sich eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin hinter dem Transporter und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision stürzte die 60-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Sie musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 23-Jährige wurde u.a. wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

1996. Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer – Obersendling

Am Mittwoch, 21.12.2022, gegen 10:40 Uhr, fuhr eine 73-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Fahrrad auf der Meglinger Straße, die sie an der Kreuzung zur Kistlerhofstraße geradeaus überqueren wollte. Hierfür nutzte sie die dort befindliche Fahrradfahrerfurt.

Dabei kam sie gegen den abgesenkten Bordstein und anschließend zu Fall. Durch den Sturz wurde die 73-Jährige schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1997. Zwei Brandfälle – Hasenbergl und Au

Fall 1: Brandlegung an Müllhäuschen (Hasenbergl)

Am Mittwoch, 21.12.2022, gegen 19:00 Uhr, entzündete ein bislang unbekannter Täter mittels eine Mülltonne. Das Feuer griff auf das Müllhäuschen über und setzte dieses ebenfalls in Brand.

Unbeteiligte Zeugen nahmen die Flammen wahr und informierten den Notruf. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand vollständig gelöscht werden. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Sachbeschädigung durch Brandlegung führt das Kommissariat 13 (Branddelikte).

Fall 2: Brand in Sportstudio (Au)

Am Mittwoch, 21.12.2022, gegen 07:15 Uhr, bemerkte eine 69-jährige Angestellte beim Aufschließen des Sportstudios dichten Rauch. Sie zog daraufhin die Tür wieder zu und verständigte die Notrufnummer.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits aus. Das komplette Studio ist durch den Brandschaden nicht mehr benutzbar. Verletzt wurde niemand. Auch wurden die Anwohner des Hauses, in dem sich das Studio befindet, zu keinem Zeitpunkt gefährdet.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach jetzigem Erkenntnisstand kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

1998. Einbruch in Pflegeeinrichtung – Freimann

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 20.12.2022, 17:00 Uhr und Mittwoch, 21.12.2022, 07:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter über die Gebäuderückseite einer Pflegeeinrichtung in Freimann gewaltsam Zugang.

Die Büroräume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die zugehörigen Türen wurden gewaltsam geöffnet. Aus einem Standtresor entwendeten die Täter mehrere Goldbarren und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro.

Den Tätern gelang es mit der Beute unerkannt zu flüchten.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bauernfeindstraße, U-Bahnhof Kieferngarten und Burmesterstraße (Freimann) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1999. Computerbetrug im Internet

Am Freitag, 02.12.2022, wurde ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem angeblichen Bankmitarbeiter seiner Sparkasse angerufen und sollte zur Authentifizierung die Daten auf der Rückseite seiner EC-Karte „abgleichen“. Der 73-Jährige folgte diesen Anweisungen und übermittelte weitere Daten zu seinen Bankkonten an den Anrufer.

Der 73-Jährige bekam zur finalen Bestätigung seiner Person eine SMS zur Reaktivierung des PushTan-Verfahrens. Im weiteren Verlauf erfolgten insgesamt über 100 unberechtigte Überweisungen in einer Gesamthöhe von mehreren Zehntausend Euro. Der 73-Jährige bemerkte dies erst nach einem Anruf seiner Bank, der die mehrfachen ungewöhnlichen Überweisungen aufgefallen waren. Der 73-Jährige erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei.

Mit jetzigem Ermittlungsstand konnte festgestellt werden, dass die betrügerisch erlangten Buchungsgelder an eine Kryptobörse mit Sitz in Hongkong weiter transferiert wurden. Der weitere Verbleib der Gelder ist bislang unbekannt. Auf dem deutschen Zielkonto wurden keine Beträge gesichert.

Die Ermittlungen beim Kommissariat 122 (Cybercrime) dauern an.

2000. Beschädigung eines Elektrorollers – Neuhausen

Am Dienstag, 20.12.2022, gegen 13:15 Uhr, vernahm eine Streife der Polizeiinspektion 42 (Neuhausen) im Bereich des Rotkreuzplatzes ein Knallgeräusch. In der Nymphenburger Straße konnte mehrere Zeugen angetroffen werden die schilderten, dass vier Jugendliche einen Gegenstand in der Frontverkleidung eines Elektromietrollers, platziert und zur Umsetzung gebracht haben sollen. Dadurch lösten sich mehrere Teile der Plastikverkleidung und der Motorroller wurde stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden von den abgelösten Fahrzeugteilen insgesamt drei Personen getroffen und leicht verletzt. Bei den Personen handelt es sich um einen 21-Jährigen mit Wohnsitz in Schäftlarn, eine 49-Jährige mit Wohnsitz in München sowie einen 19-Jährigen mit Wohnsitz in Dasing. Alle drei Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt.

Die Jugendlichen flüchteten unerkannt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und diese dauern an.

Die Jugendlichen wurden von Zeugen wie folgt beschrieben:

Männlich, alle etwa 175 cm groß, ca. 16 Jahre alt, schlank, kurze Haare; alle waren dunkel gekleidet, einer von ihnen trug einen rot/schwarzen Rucksack mit sich und trug auffällige weiß-blaue Turnschuhe der Marke Nike

2001. Gewahrsamnahmen nach Verstoß gegen die Allgemeinverfügung – Berg am Laim

-siehe Medieninformation vom 21.12.2022, Nr. 1993

-siehe Medieninformation vom 07.12.2022, Nr. 1923

-siehe Medieninformation vom 06.12.2022, Nr. 1916

Wie bereits berichtet, klebten sich am Mittwochvormittag (21.12.2022) insgesamt zehn Personen (im Alter von 18 bis 50 Jahre) teilweise auf die Fahrbahn der Ampfingerstraße und blockierten dadurch den Straßenverkehr.

Alle Personen waren zurückliegend bereits zuvor an derartigen Aktionen beteiligt, sind teilweise in kurzfristigen Gewahrsam genommen und auch im Rahmen von Gesprächen auf mögliche Folgen weiterer Störaktionen hingewiesen worden.

Im Rahmen der gestern erfolgten kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung äußerten alle zehn Personen erneut weitere ähnliche Straftaten bzw. Verstöße gegen die gültige Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt München begehen zu wollen. Dabei gaben sie teilweise einen Aktionszeitraum bis zum 05.01.2023 an. Die Personen wurden dabei durch die kriminalpolizeilichen Sachbearbeiter auch explizit nach dem geplanten Vorgehen über die Weihnachtsfeiertage befragt. Hierbei wurde ausdrücklich mitgeteilt, dass auch über die Feiertage weitere Störaktionen durchgeführt werden sollten.

Das Polizeipräsidium München ordnete daher einen längerfristigen Gewahrsam bei allen Personen an, welcher bei der anschließenden richterlichen Überprüfung beim Amtsgericht München mit jeweils unterschiedlicher Dauer (24.12.22 bis 05.01.2023) bestätigt wurde.

Alle Personen wurden zudem u.a. wegen Nötigung und einem Verstoß gegen die betreffende Allgemeinverfügung („Versammlungen im Zusammenhang mit Straßenblockaden und Protestaktionen von Klimaaktivist*innen auf bestimmten Straßen und Autobahnen“) angezeigt. Für die notwendigen polizeilichen Zwangsmaßnahmen zum Ablösen der Personen von der Fahrbahn werden ebenfalls individuelle Kosten erhoben.

Die Polizei ist kraft Gesetzes verpflichtet fortwährend die Voraussetzungen von Gewahrsamsmaßnahmen zu prüfen. Hierzu erfolgt, beispielsweise eine kontinuierliche Bewertung und personenbezogene Gefährdungsanalysen hinsichtlich der einzelnen Personen. Als Aspekt der Bewertung werden auch aktuelle Erkenntnisse über durchgeführte Aktionen, Ankündigungen und Verlautbarungen der Gruppierung herangezogen. Dies führte dazu, dass eine männliche Person, welche sich seit 06.12.22 in Gewahrsam befand, am 21.12.22 vorzeitig aus dem Gewahrsam entlassen wurde.

2002. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 86-Jährigen Vermissten – Ottobrunn

- siehe Medieninformation vom 21.12.2022, Nr. 1994

Wie bereits berichtet, verließ am Mittwoch, 21.12.2022, eine 86-Jährige ihre Wohnung in Ottobrunn.

Am heutigen Vormittag des Donnerstags, 22.12.2022, konnte die 86-Jährige von Polizisten in Frankfurt wohlbehalten angetroffen werden. Eine Apothekerin war auf die Seniorin aufmerksam geworden, als sie Medikamente kaufen wollte. Nach Rücksprache mit ihrer Münchner Hausärztin wurde die Frau zum Zug begleitet. Sie nahm eigenständig die Rückfahrt nach Ottobrunn auf.