Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS / MÜNCHEN. Eine Frau aus Bad Staffelstein tappte in den Sommermonaten in die Falle eines Love-Scammers. Was als Bekanntschaft über eine Online-Partnerbörse begann, endete nun für einen Tatverdächtigen in der Haftzelle. Der Mann soll daran beteiligt gewesen sein, die 69-Jährige um rund 10.000 Euro zu betrügen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg sitzt der 46-Jährige nun in Untersuchungshaft.

Die Dame aus Bad Staffelstein lernte im August dieses Jahres einen Mann über ein Onlinedating-Portal kennen. Dieser soll der 69-Jährigen die große Liebe vorgegaukelt und sie im weiteren Verlauf von einer vermeintlichen Notsituation überzeugt haben. Durch geschicktes Vorgehen bewegte er sie zu mehreren Überweisungen im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Die Betrogene wurde schließlich misstrauisch und erstattete Anzeige bei der Polizei.

In Abstimmung mit der Kriminalpolizei Coburg vereinbarte ein Lockvogel ein Treffen für Dienstag, 20.12.2022, im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Hierbei sollte es in einem Café erneut zur Übergabe eines hohen Geldbetrages kommen. Gegen 12.45 Uhr trat der 46-jährige Geldabholer an den Lockvogel heran. Kräfte der Kriminalpolizei Coburg und der Polizeiinspektion Bogenhausen nahmen ihn sodann vorläufig fest.

Am Mittwochmittag wurde der Mann aus Belgien einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg erließ dieser Haftbefehl wegen des Verdachts des Betruges gegen ihn. Der 46-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen hinsichtlich möglicher Hintermänner dauern an.

Die Polizei Oberfranken rät in diesem Zusammenhang:

Überweisen Sie grundsätzlich niemals Geld an Menschen, die Sie nie persönlich kennengelernt oder gesehen haben. Gehen Sie auch nicht auf sonstige Forderungen ein. Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. (siehe: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/).