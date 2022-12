COBURG. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude in Coburg. Sie entwendeten einen massiven Eisentresor.



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in ein Bürogebäude in der Niorter Straße ein. Im Inneren wurden sie bei einem massiven Gusseisentresor fündig. Den zirka 500 Kilogramm schweren Tresor nahmen sie komplett mit.

Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Zudem verursachten die Täter beim Abtransport der sperrigen Beute einen Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Wer hat von Dienstag auf Mittwoch in der Niorter Straße in Coburg etwas Verdächtiges gesehen?

Hinweise erbittet die Kripo Coburg unter Tel.-Nr. 09561/645-0.