KNETZGAU, LKR. HASSBERGE. Seit dem Nachmittag sucht die Haßfurter Polizei nach einem vermissten 50-Jährigen, der sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Die Polizei sucht mit Unterstützung der Feuerwehr und des Rettungsdienstes und bittet auch die Bevölkerung um Hinweise.

Bei dem Vermissten handelt es sich um den 50-jährigen Thorsten Küßner. Dieser hatte sein Wohnanwesen in Knetzgau heute gegen 13.30 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Da nicht auszuschließen ist, dass sich der 50-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befindet, führt die Polizeiinspektion Haßfurt umfangreiche Suchmaßnahmen in dem Bereich durch und wird hierbei durch Feuerwehr und Rettungsdienste unterstützt.

Von dem Vermissten liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Ca. 180 cm groß

Sportliche Statur

Braune kurze Haare, seitlich gescheitelt

Trägt Vollbart

Trug zuletzt eine schwarze Daunenjacke m. Kapuze, dunkle Mütze, Blue Jeans und hellbraune Schuhe

Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder möglicherweise Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09521 / 9270 bei der Polizeiinspektion Haßfurt zu melden.