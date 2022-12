3296 – Brand mit schwer verletzter Person

Haunstetten – Am Dienstag (20.12.2022) wurde der Polizei gegen 17:15 Uhr ein Brand in einer Wohnung in der Weststraße mitgeteilt. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr betreten, hierbei konnte eine 75-jährige Frau aufgefunden werden. Die Frau kam mit schwersten Verletzungen zunächst in das Uniklinikum Augsburg und wurde zwischenzeitlich aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in eine Spezialklinik nach Murnau verlegt. Der Brand selbst konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Als Brandursache kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden, die genaue Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

3297 - Unfallflucht

Firnhaberau – Am Dienstag (20.12.2022) kam es gegen 07:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dr-Schmelzing-Straße Ecke Schillstraße. Ein 11-Jähriger wollte die Schillstraße überqueren um einen wartenden Bus zu erreichen. Hierbei kam es zu einem Missverständnis mit einem Pkw-Fahrer, welcher den Bus passierte. Aufgrund dessen kam es zu einem Zusammenstoß des 11-Jährigen mit dem Pkw, der durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, 50-70 Jahre alt, Glatze oder kurze graue Haare. Er fuhr einen grauen oder hellen BMW i3.

Zeugen die den Unfall gesehen haben und Angaben zum flüchtigen Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Augsburg Ost unter der 0821/323-2310 zu melden.

3298 – Mit Softair in der Straßenbahn

Innenstadt – Am Dienstag (20.12.2022) betrat eine Gruppe von vier Jugendlichen gegen 17:45 Uhr eine Straßenbahn der Linie 6. Hierbei schoss einer der Jugendlichen, vermutlich mit einer Soft-Air-Waffe (oder ähnlicher Luftdruckwaffe mit niedriger Energie – ohne Altersbeschränkung), auf eine 27-jährige Frau, welche sich ebenfalls in der Straßenbahn befand. Die Gruppe stieg gegen 18:00 Uhr am Hauptbahnhof wieder aus der Straßenbahn aus. Hierbei schoss einer der Jugendlichen nochmals auf die 27-Jährige. Die 27-Jährige erlitt hierbei keine Verletzungen, verspürte aber kurzfristig Schmerzen an der Trefferstelle.

Die vier Jugendlichen (allesamt männlich und circa 15 bis 17 Jahre alt) entfernten sich im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen die Angaben zu den Jugendlichen und den Vorfall machen können werden gebeten sich bei der PI Augsburg Mitte unter der 0821/323-2110 zu melden.