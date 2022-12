FÜRSTENFELDBRUCK.Nachdem ein Paketzusteller Ende November sein entblößtes Glied vorgezeigt hatte, konnte der Mann nun identifiziert werden. Ihm werden zwischenzeitlich zwei weitere Taten zur Last gelegt.

Am 26.11.2022 hatte eine 23-jährige Frau ein Paket an einer Packstation in der Maisacher Straße abholen wollen. Hier war ihr der zunächst Unbekannte dann in unsittlicher Weise gegenübergetreten. Der Mann konnte mittlerweile identifiziert und zur Sache vernommen werden.

In zwei weiteren Fällen zeigte der Tatverdächtige jeweils bei der Zustellung an der Haustüre sein Glied gegenüber den Empfängerinnen vor. Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck gehen davon aus, dass auch weitere Frauen in ähnlicher Weise belästigt wurden. Betroffene werden gebeten, sich mit der Kripo unter der Telefonnummer 08141-6120 in Verbindung zu setzen.