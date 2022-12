REDWITZ AN DER RODACH, LKR. LICHTENFELS. In der Nacht auf Dienstag brachen Unbekannte in ein Haus in Redwitz an der Rodach ein und stahlen diverse Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

In der Nacht auf Dienstag, zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens, verschafften sich Einbrecher durch die Haustür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der John-Weberpals-Straße in Redwitz an der Rodach. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer und stahlen Wertgegenstände sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Diebe hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei Coburg und bittet um Hinweise: Wer sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.