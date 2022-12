LAUTERTAL, LKR. COBURG / BERLIN. Dreiste Betrüger spähten vergangene Woche Bankdaten eines Mannes aus Lautertal aus, generierten eine digitale EC-Karte und bezahlten damit Einkäufe im Wert von mehreren Tausend Euro. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Coburg.

Der 57-Jährige erhielt am vergangenen Mittwoch, 14.12.2022, einen Anruf einer vermeintlichen Sparkassenmitarbeiterin. Die Betrügerin überzeugte ihn, den angeblich neuen AGB online zuzustimmen. Hierfür sollte er seine EC-Karte in den TAN-Generator stecken und den aktuellen Code an die Anruferin übermitteln. Diese generierte mittels der ausgespähten Transaktionsnummer eine digitale EC-Karte, hinterlegte diese in Apple Pay und bezahlte am Donnerstag, 15.12.2022, mehrere Einkäufe im Gesamtwert von über 3.000 Euro in einem Berliner Kaufhaus. Beamte des Fachkommissariats für Cybercrime der Kriminalpolizei Coburg haben nun die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei Oberfranken warnt in diesem Zusammenhang vor dem neuen Betrugsphänomen: