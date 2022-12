WUNSIEDEL. Einbrecher stahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag eine große Anzahl Fahrzeug-Kompletträder aus einem Wunsiedler Autohaus. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Montagabend, 18 Uhr, bis Dienstagmorgen, 7 Uhr, brachen Unbekannte in ein Autohaus am Ortsausgang von Wunsiedel Richtung Schönbrunn ein. Das Firmengelände befindet sich im Gewerbegebiet nördlich der Kemnather Straße. Mit einem weißen Lieferwagen überfuhren die Täter die künstliche Zierstein-Absperrung und gelangten so zu einer Lagerhalle auf dem Gelände. Dort brachen sie die Tür auf und stahlen 20 Sätze Kompletträder im Wert von rund 30.000 Euro. Durch einen geöffneten Bauzaun fuhren sie kurz vor 5 Uhr in Richtung der Tankstelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite davon. Eine Videokamera hatte den Lieferwagen dabei gefilmt.