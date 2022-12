Wie funktioniert die Masche generell?

Die Täter versenden fingierte SMS oder E-Mails, so genannte Phishing-Mails, oder treten in sozialen Netzwerken als vertrauenswürdige Person auf. Sie wollen Empfänger dazu veranlassen, persönliche Daten wie Zugangsdaten, Passwörter, Transaktionsnummern usw. preiszugeben. Internetbetrüger ködern ihre Opfer mit fingierten Nachrichten und führen sie in der Regel über einen Link auf professionell gestaltete Internetseiten. Dort sollen sie ihre Zugangsdaten eingeben.

Mit den abgefischten persönlichen Daten können Betrüger Missbrauch betreiben und mit der vorgegaukelten Identität im Namen des Geschädigten online nahezu alle Geschäfte abwickeln (Geld überweisen, Dispokredit ausschöpfen, Online-Einkäufe tätigen etc.).

Im vorliegenden Fall 90.000 Euro von Bankkonto abgebucht

Erst in der vergangenen Woche wurde bei der Kriminalpolizei Würzburg ein Fall zur Anzeige gebracht, bei dem ein Ehepaar durch den Klick auf einen Link in einer Phishing-Mail auf eine betrügerische Internetseite weitergeleitet worden war. Dort wurden die Geschädigten durch Täuschung dazu veranlasst, sensible Daten preiszugeben, anhand derer die Täter insgesamt rund 90.000 Euro vom Bankkonto der Eheleute ins europäische Ausland überweisen konnten.

Nachdem sie die Abbuchungen von ihrem Konto bemerkt hatten, handelten sie jedoch goldrichtig und informierten neben der Polizei auch sofort ihre Bank, die die Abbuchungen gerade noch rechtzeitig stoppen und das Geld zurückholen konnte.

Tipps der unterfränkischen Polizei zum Schutz vor Phishing-Mails: